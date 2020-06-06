Son dakika haberi: Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı

Son dakika haberleri... Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaralayan S.D. tutuklandı.

06.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:21
Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaralayan S.D. tutuklandı.
Manavgat'ın tarihi Sarı Köprüsü üzerinde perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, S.D. ve arkadaşları Suriyeli Ömer Şeyh ve arkadaşından sigara istedi. Ömer Şeyh'in sigara vermemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanında bulunan ekmek bıçağıyla Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir jandarma ekibi, yaralanan Ömer Şeyh'e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Ömer Şeyh haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Şeyh, Alanya'ya sevk edildi.
Olay yerinde bulunan vatandaşların polise yardım etmesiyle, şüphelilerden İ.K., Cumhuriyet Meydanı'nın altındaki otoparkın yanında yakalanırken, S.D.'nin olayda kullandığı ekmek bıçağı da yakınlarda bulundu. Bir binanın çatı katına çıkarak saklanan S.D. de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği otosuna bindirilen S.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekmeyin, neden çekiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayla ilgili olan D.D. ve T.Ö. de yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.D. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, D.D. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay sırasında Ömer Şeyh'in yanında bulunan Suriyeli arkadaşı, 4 kişinin yanlarına geldiğini söyleyerek, "Bizden sigara istediler. Vermedik. Bunun üzerine Ömer'i bıçaklayıp kaçtılar. Ben de korktum polise haber vermeye gittim" dedi.
Olay yerinde bulunan görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz, "Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar" diye konuştu. Son dakika haberi: Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Suriye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı’nda sona geliniyor Haber
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Haberler››Güncel››Son dakika haberi: Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:21: Son Dakika | TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ - Ali Rıza Temel (7) - Haber 16:20: Süleymaniye Paşa Camiinin çevre düzenlemesini İzmit Belediyesi yapacak - Haber 16:19: Kahire'de toplanan Hafter cephesinden 8 Haziran'da ateşkes çağrısı - Haber 16:19: Son dakika haber! Edirne bandosundan, "9/8'lik Trakya havalarıyla" moral konseri - Haber 16:19: Siirt'te hayvan pazarı haftanın 3 günü açık olacak - Haber 15:59: Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı - Magazin 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber