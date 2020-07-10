Son dakika haberi: Kızını vermeyince tekme tokat dayak yedi

Kızını vermeyince tekme tokat dayak yedi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Denizci ailesi evlenmek için 5 sene önce kızını isteyen kişiye iddiaya göre kızlarını vermedikleri gerekçesiyle saldırıya uğradı. Kolu kırılan ve yüzüne dikişler atılan Gülten Denizci, kendisini tekme tokat döven kişilerden şikayetçi olduğunu ve korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Körfez Kuzey Mahallesi'nde yaşayan Gülten ve Çetin Denizci çifti, iddiaya göre 5 yıl önce kızlarını isteyen aileye olumsuz cevap verdi. Gülten Denizci geçen Pazar günü kızlarını isteyen ailenin tekme ve tokat saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Gülten Denizci'nin kırılan sağ kolu alçıya alınırken, yüzüne dikiş atıldı. Denizci çifti Y.Ş. ve oğlu H.Ş.'den şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ve oğlu serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

Kendisini darp eden kişilerin kızını vermedikleri için kin bağladığını söyleyen Gülten Denizci, "Benim kızımı istediler. Kızımı vermediğim için bu aile bana kin bağladı. Gördükleri yerde çattılar, tehdit ettiler. Her zaman bana kötü sözler söyledi ve defalarca biz bunu sineye çektik. Biz kaçtıkça o üzerimize geldi. 3 sene önce ilk önce kız kardeşimi dövdüler, davacı olduk ama serbest kaldılar. Beni de geçen pazar günü dövdüler, 2 kişiydiler baba ve oğul dövdü beni. Ben bayılmışım, ölüm haddine gelmişim. Kolumu kırdı, burnum kırık, yüzümde dikişler var. Şikayetçiyim, sonuna kadar da şikayetime devam edeceğim, hakkımı savunacağım. Böyle canavarlardan da bizi devletimiz korusun, devletime ve adaletime sığınıyorum" dedi.

'EVİN CAMLARINI DA KIRDILAR'

Saldırganların evinin camlarını da kırdıklarını iddia eden Gülten Denizci, "Evimin camları da kırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve geldim, daha sonra eşim eczaneye ilaç almaya gitti ve ben evde yalnızdım. Evin önüne hızla bir araba geldi, benim şuurum neredeyse yerinde değildi. Araba durdu, ben camdan baktığımda onları gördüm ve kapımı kilitledim. Bana tehditler savurdular 'Seni dağa kaldıracağım, bu durumdan beter edeceğim. Davanı geri almazsan seni öldüreceğim, sırada kız kardeşlerin var' diyerek bir sürü tehdit savurdu. Ağza alınmayacak laflar edip gittiler" diye konuştu.

'BALDIZIMA SALDIRDI'

Kızlarını vermedikleri kişilerin sürekli evlerinin peşinde dolaştığını söyleyen Çetin Denizci, "Benim yetişmiş kızım vardı, gelip istediler ben vermedim. İyi bir insan olsaydı da verseydim keşke ama iyi bir insan olmadığı için ben reddettim. Aile büyüklerini topladım ve kızı vermedim. O günden bu yana bana kin bağladı. Baldızımda da yetişmiş kız vardı ondan da istedi o da vermedi, baldızıma saldırdı. Baldızımı dövmekten komaya soktu, bir ay yatakta yattı. Sürekli peşimizde dolaşıyor, en son benim eşimi dövdü. 5 Temmuz'da arkadaşımızın eşinin cenazesi vardı orada taziye evinde eşimi baba oğul darp ediyorlar ve hastanelik ediyorlar. Sonuna kadar davacıyım" dedi.