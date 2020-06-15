Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı

İzmit'te Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, rahatsızlanması üzerine başka bir salona alındı. Sınavın ardından öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca salonda bulunan 15 öğrenci ile öğretmen izolasyona alındı.

15.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:40

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci salonda rahatsızlandı. Öğrenci başka bir salona alınırken, yapılan testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen evlerinde izolasyona alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dün, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. Ateşi olan öğrenci için sağlık ekibine haber verildi. Bu sırada öğrenci sınava devam etti. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

16 KİŞİ İZOLASYONA ALINDI

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı. Öğrencilerin ailelerine, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, sınav sırasında bir öğrenci rahatsızlandıktan sonra boş bir sınıfa alındığını, testi pozitif çıkması üzerine 1 gözetmen ve öğrencilerin izolasyona alındığını belirtti.

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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