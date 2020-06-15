Son dakika haberi | Komşusunu kurtarırken yaralanan köylü tedavi olup köyüne döndü

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'deki depremde Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde komşusunu kurtarmak isterken yaralanan Umut Can Ataş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi, köyüne döndü.

15.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:43
Bingöl'deki depremde Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde komşusunu kurtarmak isterken yaralanan Umut Can Ataş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi, köyüne döndü.
Depremden kurtulmanın sevincini yaşayan Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle hayvanları yaz aylarında otlatmak için yaylaya götürdüklerini anlattı.
Çok şiddetli yağmur yağdığını, bir anda şimşek çaktığını ifade eden Ataş, "O anda birden sarsıntı oldu, kendimizi zor dışarı attık. Daha sonra Birgül teyzenin enkaz altında kaldığını öğrendik, yardımına koştuk. Onu kurtarırken yaralandım. Askerler ben ve diğer 4 yaralıyı kurtarıp, ambulansa yetiştirdiler." dedi.
Dün gece hastanede kaldığını anlatan Ataş, sabah da 5,6 büyüklüğündeki depremi yaşadığını aktardı.
"Bir günde iki deprem yaşadım. Çok şükür taburcu oldum, şimdi iyiyim. Allah bir daha böyle felaket göstermesin." diyen Ataş, yamaçtan yuvarlan taşların ağıla düşmesi sonucu kendilerine ait 20'ye yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu kaydetti.
Öte yandan köyde kurulan çadırlara yerleşen depremzede Kemal Su, depremde hem evinin hem de ahırının hasar gördüğünü belirtti.
Su, "Kendimizi zor dışarı attık. Çok korkunçtu. Allah bu depremi bir daha yaşatmasın. Bugün ikinci bir deprem yaşadık. Sağolsun askerler gelip bize çadır kurdular." ifadelerini kullandı. Son dakika haberi | Komşusunu kurtarırken yaralanan köylü tedavi olup köyüne döndü

Kaynak: AA

Etiketler: Umut Can, Deprem, Yedisu, Bingöl, Güncel, Haber

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