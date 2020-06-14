Son dakika haberi: Lokantada tüp patladı: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'ndaki bir lokantada,mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı.

14.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:32
Zeytinburnu'ndaki bir lokantada,mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı.
Gökalp Mahallesi 144/1 Sokak'ta faaliyet gösteren lokantada mutfak tüpü patladı.
Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde polisin incelemesi sürüyor. Son dakika haberi: Lokantada tüp patladı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber

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