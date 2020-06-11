Son dakika haberi: Maket polis aracının yanında "gerçek trafik uygulaması"

Son dakika gelişmesine göre Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maket polis aracının yanında uygulama gerçekleştirdi.

11.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:34
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maket polis aracının yanında uygulama gerçekleştirdi.
Yaklaşık bin aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaparken, sürücüler ile yolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve trafik tedbirleri konusunda uyarıda bulundu.
Trafik Bölge Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Burak Tavşan, uygulamayı vatandaşların maket polis araçlarının bulunduğu yerde gerçek polislerin de olabileceğini düşünmesi için yaptıklarını söyledi.
Maket polis aracı uygulamasının 2018 yılında hayata geçirildiğini belirten Tavşan, uygulamanın trafik kazalarını azalmasında etkili olduğunu aktardı.
Özellikle şehirler arası kara yollarında trafik kazalarının meydana gelebileceği kör noktalara yerleştirilen maket polis araçlarıyla sürekli ve etkin trafik denetimi yapıldığı hissiyatı oluşturulduğunu anlatan Tavşan, "Böylece trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önüne geçmeye çalıştık. Emniyet Müdürlüğü olarak bazı denetimlerimizi maket araçlarımızın önünde gerçekleştiriyoruz. Buradaki en önemli amacımız da vatandaşlarımızın zihninde oluşan maket polis aracı algısını kırıp yakalanma duygusunu ön plana çıkararak trafik kazaları ve kural ihlallerini en aza indirgemek. Bu uygulamayla yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yüzde 17,5 azalma olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.
Uygulamada durdurulan sürücülerden Mustafa Arslan ise maket polis aracı uygulamasının artık sürücüler tarafından fazla dikkate alınmadığını belirterek, "Sürücüler maket polis aracını gördüğünde herhangi bir yavaşlama olmuyor. Hızlı gidenler için bence olumlu bir uygulama oldu. İster istemez hızlı gidildiğinde maket mi polis aracı mı olduğunun tam farkına varılmıyor." dedi. Son dakika haberi: Maket polis aracının yanında ’gerçek trafik uygulaması’

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Haber

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