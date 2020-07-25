Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 hektar alanın küle döndüğü yangında, zaman zaman itfaiye araçları da ateşler arasında zor anlar yaşadı.

Kelhalil Mahallesi mevkinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 ayrı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile orman işletme müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında zaman zaman ekiplerde zor anlar yaşadı. Doğanşehir Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz ve bir erken müdahale aracı kısa sürede yangına müdahale etmeye başladı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangını Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez ile Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Ormancı'da yakından takip etti.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altığı yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Ancak alevler daha sonra rüzgarın da şiddetlenmesiyle yeniden yayılırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi dozerleri alevlerini çevresini kapadı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken itfaiye ekiplerine ait bir yangın erken müdahale aracı da ateşin ortasında kalarak zarar gördü.

Kelhalil Mahalle Muhtarı Ekrem Doğan, "İlk olarak ben geldim bölgeye, buraya yakın maden şirketinden kepçe istedik ancak arızalı olduğunu söylediler. Orman işletme Müdürümüz Yakup Kalaylı, ve Orman İşletme Şefimiz Ramazan Ateş'e Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine ve Doğanşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA