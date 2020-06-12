Son dakika haberi: MALATYA İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandıMALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı.

12.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:31
İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı
MALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 10 Haziran'da 15 bin TL değerinde iş makinesi parçası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki 67 iş yerine ait kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polisler, çalınan malzemenin bir başka iş makinesinin üzerinde olduğunu belirledi. Ekiplerin izini sürdüğü şüpheliler, çalınan parça yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son dakika haberi: MALATYA İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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