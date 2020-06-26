Son dakika haberi! Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Son dakika güncel haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Saruhanlı ve Akhisar olan 5,5 şiddetindeki deprem bölgesine yaklaşık 15 kişilik öncü ekip çıkartarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Saruhanlı ve Akhisar olan 5,5 şiddetindeki deprem bölgesine yaklaşık 15 kişilik öncü ekip çıkartarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Yaşanılan deprem sonrası ilk andan itibaren vatandaşların yanında olmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi olay yerinde vatandaşlardan bilgi aldı.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan deprem sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yola çıkan yaklaşık 15 kişilik öncü ekip deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koştu. Ufak çaplı maddi hasarların bulunduğu mahallelerde her hangi bir can kaybının olmaması sevindirici oldu. Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi ve Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'nde vatandaşlar ile görüşen itfaiye ekipleri yaptıkları genel kontrol sonrasında bir süre daha bölgede bulunarak vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››Güncel››Son dakika haberi! Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Sitenin karantinası sona erdi - Haber 13:44: Deprem, Soma'da da hasara neden oldu - Haber 13:44: Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı - Haber 13:43: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 13:42: YKS girecek öğrencilere mesaj - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler