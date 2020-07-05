Son dakika haberi: Manisa'da bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Manisa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

05.07.2020 02:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:21
Manisa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar'dan Bergama istikametine giden Ramazan A'nın kullandığı 45 PA 4664 plakalı otomobil, Kırkağaç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada aracın ön koltuğunda sıkışan Hilal A, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan Hilal, Ramazan ve Hacer A, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Son dakika haberi: Manisa’da bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bergama, Akhisar, Manisa, Güncel, Haber
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