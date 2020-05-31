Son dakika haberi... MARDİN Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü

Son dakika güncel haberi... Kum kekliği, Dargeçit'te görüldüTÜRKİYE'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan kum kekliği (Ammoperdix griseogularis), Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu köyünde görüldü.

31.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:07
Kum kekliği, Dargeçit'te görüldü
TÜRKİYE'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan kum kekliği (Ammoperdix griseogularis), Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu köyünde görüldü. Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kum kekliğinin Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde varlığının bilindiğini belirterek, kuşun kene ve böcekleri tüketerek çoğalmalarını önlediğini söyledi.
Sülüngiller ailesinden olan sinek, böcek ve tohumlarla beslenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Ortadoğu'da Irak, İran, Suriye ve Afganistan'a dek geniş bir coğrafi alanda varlığını sürdüren kum kekliği, Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu köyünde görüldü. Kayalık yamaçlarda, vadilerde ve kıraç yerlerde yaşayan kum keklikleri karıncalar, kın kanatlılar, sinekler ve çeşitli böceklerin yanı sıra çayır bitkilerinin tohumlarıyla besleniyor.
'KUM KEKLİĞİ BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİR'
Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kum kekliğinin Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde varlığının bilindiğini belirterek, kuşun kene ve böcekleri tüketerek çoğalmalarını önlediğini söyledi. Kılıç, "Kum kekliği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan türlerden biri. Kınalı kekliğe göre daha küçüktür. Bunlarda erkek ve dişi arasında renk ayrımı vardır. Özellikle üreme döneminde erkeklerin tüyleri daha albenili renklerle kendini göstermektedir. Kum kekliklerinin özelliği taneci olmalarının yanı sıra özellikle üreme döneminde böceklerle beslenmeleridir. Bu yönüyle tabiatta aşırı üreyecek böcekleri, keneleri, diğer istenmeyen haşeratı kontrol altında tutar. Kum kekliği böylesine önemli bir görevi yerine getirir. Yalnızca Güneydoğu'da yayılışını biliyoruz. Aynı zamanda kum kekliği bölge ülkelerinden Suriye'de, Irak'ta, İran'da da bulunuyor. Hatta bu türün dağılışı Afganistan'a kadar uzayabilmektedir. Tüm canlıların mutlaka tabiatta bir görevi var. Kum kekliğinin de faydası özellikle böceklerin kontrol altına alınmasında büyük bir katkısı var. Mesela kene son yıllarda özellikle Kırım Kongo kanamalı hastalığının yayılmasında aracı rolü oynuyor. Mikropların taşınmasında görev alıyor. Kenenin kontrol altına alınmasında keklikler gibi kum kekliğinin de büyük bir görevi var" dedi. Son dakika haberi... MARDİN Kum kekliği, Dargeçit’te görüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dargeçit, Mardin, Güncel, Haber

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