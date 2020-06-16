Son dakika haberi | Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu

Bir son dakika haberine göre Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu 250 personel ile 2 ayrı şebekeye havadan ve karadan gerçekleştirilen baskında 20 kişi gözaltına alındı Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile...

16.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:31
Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu
250 personel ile 2 ayrı şebekeye havadan ve karadan gerçekleştirilen baskında 20 kişi gözaltına alındı
MUĞLA - Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan haksız kazanç elde eden 2 farklı organize suç örgütüne helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin takibinde olan suç örgütleri ile delillendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından dosya savcısı tarafından verilen talimat sonrası bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyona havadan drone ve polis helikopteri, karadan Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi. Toplam 250 personelle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
2 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı aramalar sonucunda, çok sayıda kesici, delici alet (kılıç, pala, çelik çubuk), çok sayıda üçüncü kişilere ait senet, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D. E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. ve B.G. isimli şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberi | Marmaris’te helikopter destekli tefeci operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib’de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Korkunç iddia: Çin’de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haberi | Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:13: Elektrik akımına kapılıp telef oldular - Haberler 14:11: Murat Nehri'ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler 14:09: Edremit ahırlardan temizleniyor - Haberler 14:09: Polisi gören maskesini taktı - Haberler 14:09: Afyonkarahisar'da DAEŞ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler 13:22: Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu - Haberler 12:34: Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti - Haberler 12:30: Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor 13:54: Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi 16:36: Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor