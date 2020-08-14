Son dakika haberi... Mersin'de enstitü bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sınırları içinde aynı anda 3 ayrı noktada çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Son dakika haberi... Mersin'de enstitü bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı
14.08.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:42

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sınırları içinde aynı anda 3 ayrı noktada çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Her üç yangında ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, enstitünün yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çalılık alanda ve bir de eski malzemelerin bulunduğu depo olmak üzere 3 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle her 3 yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Erdemli, Mersin, Bahçe, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haberi... Mersin'de enstitü bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı - Haberler