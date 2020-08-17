Son dakika haberi: MERSİN Hurdaya dönen otomobilde sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkarttı

Hurdaya dönen otomobilde sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkarttı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde ticari araçla çarpışan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Melemenci ile yanındaki Adem Apaydın, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akdeniz İlçesi Yeni Kulak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı cadde üzerinde Doğan Barutcu yönetimindeki 33 NP 140 plakalı ticari araç ile Mustafa Melemenci'nin kullandığı 33 NB 654 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle Mustafa Melemenci ile yanında bulunan Adem Apaydın, otomobilin içerisinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI

Çevredekilerin yardıma koştuğu kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Melemenci ile Apaydın'ı bulundukları yerden çıkartamayan ekipler, itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Melemenci ile Adem Apaydın'ı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayı hafif yaralarla atlatan ticari araç sürücüsü Doğan Barutcu ile Melemenci ve Apaydın, hastaneye götürüldü. Ekipler, cadde üzerinde tedbir alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.