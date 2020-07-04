Son dakika haberi: Minik sporcular özel parkurda form tutuyor - SİVAS

Son dakika haberleri... Sivas'ın Zara ilçesinde judo ve güreş takımı sporcuları antrenmanlarını özel olarak hazırlanan parkurda yapıyor.

04.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:07
Sivas'ın Zara ilçesinde judo ve güreş takımı sporcuları antrenmanlarını özel olarak hazırlanan parkurda yapıyor.
Gençlik ve Spor Zara İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz okulunda judo ve güreş eğitimi gören minik sporcular için Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Survivor" yarışmasına benzeyen özel parkur hazırlandı.
Sporcular hazırlanan parkurda kıyasıya yarışırken, hem spor yaptı hem de eğlenceli vakit geçirdi.
Parkurda yarışan sporculara yarışmalarda arkadaşları da destek oldu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü. Son dakika haberi: Minik sporcular özel parkurda form tutuyor - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber
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