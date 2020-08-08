Son dakika haberi! Mobilya fabrikasında çıkan yangın - Şehzadeler Kaymakamı Çaykara’nın açıklaması

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasının üretim bölümünde saat 07.20'de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mobilya imalatında kullanılan yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, fabrikayı sardı.

Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler karadan, yangın söndürme helikopteri de havadan fabrikadaki yangına su attı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma işlemleri devam ederken, 10 bin metrekarelik fabrikanın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çaykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin soğutma işlemine geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Fabrikada çok sayıda malzeme zarar gördü, insanlara zarar gelmedi çok şükür. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin 30 itfaiye aracıyla ve Orman Bölge Müdürlüğünden takviye alınarak müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları da bilahare başlayacak. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz ama güvenlik kamerası kayıtları elde, bunlardan sebebi belirleyeceğiz. Yangın fabrikada mesai başlamadan çıktığı için herhangi bir can kaybı ya da bir kişiye zararı olmadı."