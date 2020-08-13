Son dakika haberi: Muğla Milas’da zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla Milas'da zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (3)

Muğla'nın Milas ilçesi, Kızılcayıkık Mahallesi'nde dağlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile saat 15.15'te yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre büyük bölümü zeytin ağaçları, kalan kısmı ise çam ağaçları ile kaplı yaklaşık 5 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER: MİLAS (Muğla), (DHA)

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