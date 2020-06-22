Son dakika haberi | Okan Kocuk'un babası Alper Ulusoy'a kızdı, böyle tepki gösterdi

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı.

Son dakika haberi | Okan Kocuk'un babası Alper Ulusoy'a kızdı, böyle tepki gösterdi
22.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:37
Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı. Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Galatasaray'da forma giyen Mustafakemalpaşalı kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçında düdük çalan hakem Alper Ulusoy'a lastik yakarak tepki gösterdi. İşletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak Gaziantep FK müsabakasında yaşananları protesto eden Özcan Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Özcan Kocuk kolluk kuvvetlerine de zorluk çıkararak yanan lastiğin söndürülmesini istemedi. Polislerin görüşmeleri ile ikna edilen Kocuk, daha sonrasında hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Dün akşam ne olmuştu?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında dün akşam oynanan karşılaşma, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Uzatmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası Okan Kocuk topu elinde 18 saniye tutunca hakem Alper Ulusoy, 6 saniye kuralının ihlali gerekçesiyle çift vuruşa hükmetti. Bu çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep, Maxim'in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşanan bu anlar geceye damga vururken Okan Kocuk'un babası son dakikada yaşanan bu olaylara tepki gösterdi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Alper Ulusoy, Galatasaray, Okan Kocuk, Gaziantep, Spor, Haber
Yorumlar (1)
İTFAİYECİ: kendini yaksaydı daha iyi olurdu.
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