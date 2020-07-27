Son dakika haberi! Okullarda ’hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu’ uygulaması (1)

MEB Çankaya İlkokulu

Okulun girişinde dezenfektan solüsyonu ve paspas

Koridor ve sınıflarda sosyal mefaeyi korumak için hazırlanan uyarılar

Panolardaki hijyen uyarıları

Lavabolardan alınan önlemler

Hoparlörlerden sağlık ve hijyen ile ilgili anonslar yapılması

Okul bahçesi

MEB tarafından yayınlanan klavuz

Sınıflardaki oturma düzeni ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (1)