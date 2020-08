Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu! Olay kameralara anbean yansıdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gerçekleşen ve bir otomobille motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın etkisiyle ileri savrulan motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı ve şans eseri hayati bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Şuhut ilçe merkezinde gerçekleşen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde Mahmut Köyü yolu istikametine giden otomobil kavşaktaki motosiklet ile çarpıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen ve metrelerce sürüklendikten sonra durabilen motosiklet sürücüsünün, hayati bir durumu olmadığı öğrenildi.

Esnaf Duruma Bir An Önce Çözüm Bulunmasını İstedi

Olayın görgü tanıklarından olan ve Şuhut ilçe merkezinde oto galericilik yapan Esnaf Mert Biçer, kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek yetkililerden duruma çözüm bulmasını istedi. Biçer, "Genelde bu kavşakta çok günlük kaza, kaza olmasa bile kavga meydana geliyor. Yol senindi, benimdi diye. Herhangi bir yol verme ya da uyarıcı bir levha yok. Allah'tan şu an için büyük bir kaza veya can kaybı olan bir olay yok. Gerekli yerlerin bu kavşakla ilgilenmesini istiyoruz. Dün sabah burada bir motosiklet kazası meydana geldi. Allah'tan can kaybı yok fakat yaralanma var" ifadelerini kullandı.