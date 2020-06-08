Son dakika haberi: PKK'nın Midyat'taki hain saldırısı hafızalardan silinmiyor

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

08.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:54
Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.
Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla 8 Haziran 2016'da düzenlenen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı saldırının acısı unutulmadı.
Yaklaşık 500 kişinin etkilendiği, 616 işletme, ev ve aracın zarar gördüğü saldırının derin izlerini taşıyan Midyatlılar, bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyor.
"Üzgünüz, acısı hala kalbimizde"
Saldırıda ev ve iş yeri büyük zarar gören Mehmet Sabri Yeşilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acılarını hala yüreğinde hissettiklerini söyledi.
Terörü lanetleyen Yeşilmen, "Aradan tam 4 yıl geçti. Patlama günü buradaydım, Allah kimseye yaşatmasın. Şehitlerimiz ve yaralılarımız vardı. Burası adeta savaş alanına dönmüştü. O günü unutmak mümkün değil. Allah böyle bir acıyı milletimize bir daha yaşatmasın. Emniyetin tam karşısındayız. Her geçip gördüğümüzde hep aklımıza geliyor. Üzgünüz, acısı hala kalbimizde. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
"Bugünü asla unutmayacağız"
Mehmet Sancar da şehit ve yaralıların olduğu saldırı günü yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.
Saldırıda şehit olanları rahmetle yad ettiklerini ve onları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Sancar, "Terör örgütü hiçbir zaman emeline ulaşamayacak. O günü unutmak mümkün değil. Emniyet müdürlüğünün tam karşısında iş yerimiz bulunuyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne her baktığımız an o günü yaşıyoruz. O günü asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
"Rabb'im bir daha bize öyle bir acıyı yaşatmasın"
Elif Köz ise emniyete yakın bir yerde çalıştığı için saldırını şiddetini çok yakından yaşadığını söyledi.
Çalıştıkları yerde camların üzerine patladığını anlatan Köz, şunları kaydetti:
"Şu an bile düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Ramazan ayının üçüncü günüydü. Birden bir patlama oldu, ne olduğunu bilemedik. Camlar üzerimize doğru patladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. O kadar kötü bir gündü ki biz hala o günü yaşıyoruz. Çok kötü bir gündü, şehitlerimiz vardı. Bire bir yaşamak o kadar kötü ki o anı şu an bile yaşıyor gibiyim. Rabb'im bir daha bize öyle bir acıyı yaşatmasın."
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Son dakika haberi: PKK’nın Midyat’taki hain saldırısı hafızalardan silinmiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Midyat, PKK, Güncel, Haber

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