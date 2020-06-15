Son dakika haberi! Pompalı tüfekli cinayet anı kamerada

Son dakika haberi: Pompalı tüfekli cinayet anı kamerada Alacak verecek meselesinde pompalı tüfekle ateş ederek böyle öldürdü Bursa'da tekel bayi işletmecisi iş yerinde tüfekle uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.

15.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:50
Pompalı tüfekli cinayet anı kamerada
Alacak verecek meselesinde pompalı tüfekle ateş ederek böyle öldürdü
BURSA - Bursa'da tekel bayi işletmecisi iş yerinde tüfekle uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki akşam Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki Yılmaz Aslankılıç, 50 yaşındaki S.Ö. tarafından ateş edilerek öldürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan bir kişi tekel bayisine girerek hızlı adımlarla kasaya yöneldi. Kasanın arkasında tekel bayi işletmecisi Yakamoz Yılmaz lakaplı Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle yakından ateş eden zanlı kayıplara karıştı.
İçeride bulunan şahıslar olayın etkisini atlattıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kan kaybeden Yılmaz Aslankılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyerek arama çalışması başlattı. 24 saat geçmeden zanlı S.Ö gözaltına alınırken, olaya adı karışan Y.K.ve A.G.isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken, Cumhuriyet Savcılığı'nın geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi. Son dakika haberi! Pompalı tüfekli cinayet anı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

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