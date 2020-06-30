Son dakika haberi... Ren nehrinde boğulan anne ile oğlu için Almanya'da tören düzenlendi

Son dakika haberi... Ren nehrinde boğulan anne ile oğlu için Almanya'da tören düzenlendiİskender Güngör / FRANKFURT, (DHA) - Almanya'nın Trenur kentinde, geçtiğimiz Cumartesi günü Ren nehrine düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp yaşamını yitiren anne ile oğlu için tören düzenlendi.

30.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:43
Ren nehrinde boğulan anne ile oğlu için Almanya'da tören düzenlendi
İskender Güngör/ FRANKFURT, (DHA) - Almanya'nın Trenur kentinde, geçtiğimiz Cumartesi günü Ren nehrine düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp yaşamını yitiren anne ile oğlu için tören düzenlendi. Anne ile oğlunun cenazeleri, İslam Toplumu Milli Görüş Topluluğuna (IGMG) ait Raunheim Selimiye Cami bahçesinde kılınan cenaze namazın ardından Türkiye'ye gönderildi.
Anne Gülhan Erol ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Erol'un cenaze namazı için kalabalık bir cemaat hazır bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze namazına iştirak edenler maske ile saf tuttu. Cenaze namazını kıldıran IGMG Hessen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz yaptığı kısa konuşmada, anne ve oğlunun suda boğuldukları için şehit sayılması gerektiğini ifade ederek, 'Onlar mevta değil şehit" dedi. Hessen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz, bir hadis-i şerifi referans göstererek, suda boğularak ölenlerin şehit sayılacağını belirterek, cenazeye yakınlarını teskin etti. Son dakika haberi... Ren nehrinde boğulan anne ile oğlu için Almanya’da tören düzenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Anne, DHA, Güncel, Haber
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