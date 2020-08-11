Sakarya'da orman yangını (1)

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde, Taraklı'nın Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, orman ekibi geldi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri istendi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için uğraş verilirken, söndürme çalışmalarına başlanıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Ramiz Kaan OKTARTARAKLI (Sakarya), (DHA)-