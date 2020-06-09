Son dakika haberi... Şebeke sularında virüse karşı temizlik çalışmaları yapılıyor

Son dakika güncel haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı şebeke sularında klor seviyesi 0,2-0,5 ppm olarak değiştirildi.

Son dakika haberi... Şebeke sularında virüse karşı temizlik çalışmaları yapılıyor
09.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:55
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı şebeke sularında klor seviyesi 0,2-0,5 ppm olarak değiştirildi.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında ilçede içme suyu kaynağı ve depolarının kirlenmemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışma kapsamında klor düzeyi mevzuata uygun bir biçimde 0,2-0,5 ppm olarak ayarlanırken, farklı bölgelerden günlük olarak alınan numuneler titizlikle takip ediliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, virüsün kanalizasyon sularında uzun bir süre canlı kalabilmesi ve kontamine riski oluşturma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı kanalizasyon arızalarına daha da özen gösterilerek en hızlı şekilde çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Öte yandan İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında DSİ tarafından yeni içme suyu depolarının yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada bu depoların ikisinin Barış Mahallesi ve Bostanbükü Mahallesi'ne hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.

İlçenin temizliği ve kişisel hijyenin bu süreçte daha da önem kazandığının ifade edildiği açıklamada, "Su kesintisi meydana gelmemesi için oluşan arızalar anında tespit edilerek hızlı bir şekilde arızalar giderilmiştir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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