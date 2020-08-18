Son dakika haberi! Şehidin adı verilen terminal yenilendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Coşkun İşleyen'in adını taşıyan Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali yenilenen yüzüyle hizmet verecek.

Dış cephe boyası yapılan ve otomatik kapıları ile ahşap kısımları yenilenen terminale, Safranbolu Şehit Coşkun İşleyen Şehirlerarası Otobüs Terminali yazılı tabela asıldı.

Peron tarafındaki otobüs güzergahında kilit parkeler sökülerek asfalt yapılan terminalde, yapı çevresindeki mevcut bozulmuş yaya kaldırımı da sökülerek baskı betonla genişletildi.

Terminalin çevre duvarları boyandı, ızgara gideri, banklar, çöp kovaları yenilendi, yapı içi ve dışı tüm tesisat onarılıp ana yol tarafında peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Bina içinde ise iç cephe boyası, tuvaletler, asma tavanlar yenilenirken zemin kaplaması değiştirildi.

"Şehitlerin hatıralarına her zaman sahip çıkacağız"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, 26 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan İşleyen'in adını terminalde yaşattıklarını söyledi.

Safranbolulu şehitlerin hatıralarına her zaman sahip çıkacaklarını belirten Köse, "Turizme açılan kapılarımızdan biri olan otobüs terminalimiz şehidimiz Coşkun İşleyen'in adıyla ve yenilenen yüzüyle misafirlerimizi ve halkımızı en iyi şekilde karşılayacak ve uğurlayacak." dedi.