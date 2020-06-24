Son dakika haberi | Seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Son dakika habere göre Antalya'nin Serik ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

24.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:51
Antalya'nin Serik ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yukarıkocayatak Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü Göçer, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bacaklarında yanık oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Son dakika haberi | Seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Göçer, Antalya, serik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay’dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler Haber
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Haberler››Güncel››Son dakika haberi | Seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü - Haber 16:42: Esenyur'ta su basan sokakta yağmur tekrar etkili olmaya başladı - Haber 16:41: 11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı - Haber 16:41: Tekirdağ Valisi Yıldırım selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması - Haber 16:41: Gaziantep'te koronavirüsle mücadelede gönüllü çalışan Suriyeli doktorlara teşekkür belgesi - Haber 16:07: Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi - Magazin 15:43: Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı - Magazin 15:42: Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm - Haberler 15:24: Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi - Haber 14:30: Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi - Haber