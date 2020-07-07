Son dakika haberi | Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

07.07.2020 06:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 07:10
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V.'ye, Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.
Saldırı sonucu Ali Ertan, Mehmet Emin S. ve Emre V. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Göğsünden vurulduğu belirlenen Ertan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberi | Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Konak, İzmir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son dakika haberi | Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:16: Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı - Haber 07:03: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu - Haber 07:01: Adana merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu - Haber 06:47: Denizli Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan... - Haber 06:28: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı kararı - Haber 00:40: İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı - Haber 23:51: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı - Spor 21:34: Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu - Haber 12:21: 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı - Haberler 05:06: Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü - Haberler