Son dakika haberi! ŞİLE'DE PLAJLAR HAREKETLENİYOR

Son dakika haberi: Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Şile'de plajlar hareketlenmeye başladı.

06.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:04
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Şile'de plajlar hareketlenmeye başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan plaj ve sahillerdeki kısıtlama 1 Haziran itibarıyla sona erdi. Sahil ve plajlardaki yasağın sona ermesinin ardından bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmedi. Kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonunda ise Şile'deki plajlarda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.
Gelenler güzel havanın tadını çıkardı. Köpeği ile birlikte denize giren Nesrin Eryazgan, 'Çok mutluyuz, 3 aydan sonra ilk defa bir cumartesi günü dışarı çıktık ve kendimizi denize attık. Adapte olmakta biz de zorlanıyoruz ama çok keyifli. Köpeğim de çok mutlu oldu. Onu da belirli bir alanda dışarı çıkarabiliyorduk. İhtiyaçlarını giderim eve dönüyorduk. O da bizim gibi çok mutlu" diye konuştu.
Gültekin Güngör ise, '3 aydır hafta sonu dışarı çıkamıyoruz. Şile'ye yaz kış devamlı kafa dinlemeye geliyoruz. Bugün sabah saat 06.00'da geldik buraya. Çok özlemişiz" dedi. Son dakika haberi! ŞİLE’DE PLAJLAR HAREKETLENİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Şile, DHA, Güncel, Haber

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