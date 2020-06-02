Son dakika haberi! SİLİVRİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bir son dakika haberine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarparak durabildi.

02.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:23
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarparak durabildi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Serdar Bıçkıcı'nın kullandığı 34 KA 9960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan evin bahçesindeki barakanın duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin yapılan çalışmaları izleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
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Son dakika haberi! SİLİVRİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Araç, DHA, Güncel, Haber

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