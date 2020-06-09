Son dakika haberi | SİVAS 60'ında ilkokulu, 63'ünde ortaokulu bitirdi, 67 yaşında kitap çıkardı

Son dakika gelişmesine göre 60'ında ilkokulu, 63'ünde ortaokulu bitirdi, 67 yaşında kitap çıkardıSİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce ortaokul diplomasını alan Perihan Beyaz (67), şiir kitabı çıkardı.

09.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:09
60'ında ilkokulu, 63'ünde ortaokulu bitirdi, 67 yaşında kitap çıkardı
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce ortaokul diplomasını alan Perihan Beyaz (67), şiir kitabı çıkardı. Beyaz, çıkardığı kitabın gelirini ise eğitim imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı.
Akıncılar ilçesine yaşayan 3 çocuk annesi Perihan Beyaz, çocukken yaşadığı Sıyrındı köyünde okul olmadığı için eğitim alamadı. Babası Osman Nuri Polat'ın desteği ile evde okuma yazma öğrenen Beyaz, daha sonra 60 yaşında açık öğretim ile ilkokulu, 63 yaşında ise ortaokulu bitirdi. Okuma yazma hevesi ile ilçede de birçok insana örnek olan Beyaz, kendi imkanları ile yazdığı 'Beyaz Şiirler' isimli şiir kitabını da e-kitap yöntemi ile internet ortamında yayınladı. Çıkardığı şiir kitabından elde ettiği 2 bin lira gelirini ise eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı. Perihan Beyaz, şimdide ikinci kitabı için şiir yazmaya devam ediyor. Beyaz, kitaplarının basımı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yardım bekliyor.
'İÇİMDE HEP OKUMA HEVESİ VARDI'
İçinde çocukluğundan bu zamana kadar okuma yazma hevesi olduğunu belirten Perihan Beyaz, "Köyden kente gelmek için biraz daha bilirkişi olmamız lazımdı. Buraya geldim. Ama içimde hep okuma hevesi vardı. Hep büyük bir memur olmak isterdim. Ayrıca hep kızlar okusun ve akıllı olsunlar istiyorum. Benim okuma imkanım olmadı. Ben evlendikten sonra çocuklarımın 3'ünü de okuttum ve devlete hizmet ediyorlar. Ben ilk şiire başladığımda 19 Mayıs'ta şiir okudum ve çok beğenildi. Böylece şiir yazmaya başladım. Şiirlerim hep vatan şiirleridir. Törenlerde hep şiir okurdum. Baktım şiir okumak ve yazmak güzel oluyor, devam ettim. Kitabımı yazdım. Şiirlerimin gelirini okuyamayan kız çocuklarına bağışlamak için yardım istedim. Şiirleri e-kitap ile yazdım ve internetten satışa başladım. Gelirini Kaymakamlığa vererek kız çocuklarına bağışladım" dedi. Son dakika haberi | SİVAS 60’ında ilkokulu, 63’ünde ortaokulu bitirdi, 67 yaşında kitap çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akıncılar, Güncel, Haber

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