Son dakika haberi | SİVAS Mezuniyet yeminini video ile yaptılar

Son dakika haberine göre Mezuniyet yeminini video ile yaptılarSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Eczacılık Fakültesi bölümü öğrencileri, koronavirüs tedbirleri nedeni ile mezuniyet yeminlerini çektikleri mini videolar ile yaptı.

24.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:58
Mezuniyet yeminini video ile yaptılar
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Eczacılık Fakültesi bölümü öğrencileri, koronavirüs tedbirleri nedeni ile mezuniyet yeminlerini çektikleri mini videolar ile yaptı.
SCÜ Eczacılık Fakültesi 3'üncü dönem mezunları, geleneksel mezuniyet yeminini video ile yaptı. 5'inci sınıfı tamamlayan öğrenciler adına 29 öğrenci tarafından seslendirilen yemin videosu ile öğrenciler mezuniyet töreninde seslendirilen yeminlerini ederek meslek hayatlarına atılmak üzere mezun oldu.
Öğrenciler hazırladıkları videoda, "Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak suretle saygı göstereceğime, bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine, izin vermeyeceğime, sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik iş birliği içinde çalışacağıma, mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma, insanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim" ifadelerinden oluşan yemin metnini okudu. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından mezun olan öğrenciler için ise şu mesaj paylaşıldı:
"Kıymetli Öğrencilerimiz, Eczacılık mesleği daima saygın bir meslek olmuştur. Değerli hocalarınızdan aldığınız engin bilgilerle donanımlı eczacılar olarak Atatürk ilkeleri ışığında, mesleğinizi hakkıyla ve doğru şekilde icra edeceğinize ve hep birlikte mesleğinizi çok güzel yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. 2019-2020 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak sizleri kutluyor, başarı ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz." Son dakika haberi | SİVAS Mezuniyet yeminini video ile yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Haber

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