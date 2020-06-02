Son dakika haberi | Sivas'ta 100 milyon lira bedelli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta 100 milyon lira bedelli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandıSİVAS Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen 100 milyon lira maliyetli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı.

02.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:27
Sivas'ta 100 milyon lira bedelli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı
SİVAS Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen 100 milyon lira maliyetli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı. Vali Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, proje alanında incelemelerde bulundu.
Ulu Cami ve restorasyonu tamamlanan Gök Medrese'yi bütünleştirecek proje kapsamında Tarihi Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılmasının amaçlandığı projede çalışmalar hız kazandı. Konak mimarisi şeklinde inşa edilen yapılarla eski Sivas mahallesinin canlandırılacağı Kale Projesi'nde 10 büyük tesisin ihalesi gerçekleştirildi. Bu yıl bitirilmesi planlanan tesisler sonrası ikinci etap çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Projenin 2021-2022 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan üzerinde tarihi dokuya uygun 100 tesisin yer alacağı Kale Projesi çalışmalarını Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yerinde inceleyerek yüklenici firmadan bilgi aldı.
'SİVAS'IMIZIN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEĞİZ'
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan "Normalleşme takvimi içerisinde pandemiye yoğunlaştığımız 2,5 aylık dönemde sahadaki işlerimizde yavaşlama oldu. Bugün çalışan arkadaşlarımıza destek vermek amacıyla buradayız. Bu alanda hukuki süreçler, kamulaştırma faaliyetleri, altyapı çalışmaları, proje onayı, arkeolojik kazılar derken 10 yıllık bir geçmişi var. Projenin tamamlanma aşamasında hızlı trene denk gelmesi de ayrıca önemli. Sivas geçmişteki derinliğini, kimlikli yapısını koruyarak gelecek adımlarını bu alanda atacak. Ortak akılla Sivas'ımızın geleceğini inşa edeceğiz" dedi.
'2022 GİBİ BU PROJEYİ TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ'
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Müze Müdürlüğü, ilgili bilim kurulu ve kurumlarla yapılan çalışmalarla kale projesi bu yıl ete kemiğe bürünecek. Yapılan ihaleler var. Yapım işini ihale ederek 2021-2022 gibi bu projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Tabi bu projeyi hedeflediğimiz süreçte tamamlamamız için kurullar arasında bir koordinasyon gerekiyor, bu koordinasyonun sağlanmasında destek veren Vali Salih Ayhan'a teşekkür ediyorum. El birliği ile ilimize değer katacak projeleri bu dönemde tamamlamayı planlıyoruz. Hızlı trenin Sivas'a gelmesi turizm açısından çok önemli, bunlardan faydalanabilmek için ilimize katma değer katacak bu tür projeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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Son dakika haberi | Sivas’ta 100 milyon lira bedelli Kale Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hilmi Bilgin, bedelli, Sivas, Kale, Güncel, Haber

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