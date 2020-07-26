Son dakika haberi: SPOR Berna Gözbaşı Hakem şiddetine ’dur’ demek lazım

SPOR Berna Gözbaşı Hakem şiddetine 'dur' demek lazım

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İlyas KAPLAN- Samed Aydın SUNKAYSERİ, (DHA)-

HES Kablo Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, bugüne kadar her zorluğun üstesinden geldiklerini ifade ederek, Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyoruz. Şiddete 'dur' de projesi var. Artık hakem şiddetine de 'dur' demek lazım dedi.

Berna Gözbaşı, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından stadyum çıkışında basın açıklaması yaptı. Başkan Gözbaşı, hakem hatalarına vurgu yaparak, Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik artık hesaplayamıyoruz. Şiddete dur de projesi yapıyoruz. Hakem şiddetine de 'dur' demek lazım. Kıl payı düşen bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz. El var görmüyor, golü vermiyor, penaltı çalamıyor. Anlamak mümkün değil. Herkesi yendik, her zorluğu yendik ama biz bugün Trabzon'a yenilmedik hakeme yenildik ifadelerini kullandı.

ASBAŞKAN TOKGÖZ CÜNEY HOCA MAÇI KATLETTİ

Kayserispor Basın sözcüsü ve Asbaşkanı Mustafa Tokgöz ise, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulunarak, Ünü Avrupa'ya taşınmış büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kez bile VAR'a gitmemiştir. Kayseripor 1.5 milyonluk şehrin bir spor kulübüdür. Bugün ağlıyor durumuna düşmek istemem ama bu son 90 dakikaya güveniliyorsa bu 90 dakika doğru yönetilmelidir. Bu kulübe yazık edilmiştir. Hakkımızla düşsek eyvallah ama hiç bir pozisyonun kontrol edilmemesi bizim canımızı yakmıştır. Tüm Kayserililerden hakem adına da özür dilerim diye konuştu.