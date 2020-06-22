Son dakika haberi | Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı

Bir son dakika haberine göre Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladıMERSİN'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen çalışmalar kontrollü şekilde başladı.

22.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:07
Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı
MERSİN'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen çalışmalar kontrollü şekilde başladı.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda pandemi nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren ara verilen çalışmalar, normalleşme süreciyle yeniden kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı. Aylar sonra açılan salonlar, dezenfekte edilerek güvenli hale getirildi. Sporcular, ateşi ölçüldükten sonra salona alınırken, girişte el dezenfektanı da kullanılıyor. Salon içerisinde ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek antrenmanlar yapılıyor.
SOSYAL MESAFELİ ANTRENMAN
Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Ercan Aldemir, "Salonlarımız 16 Mart'ta antrenmanlara kapatıldı. Bizler online olarak antrenörlerimizin eşliğinde evde antrenmanlarımıza devam ettirdik. Bu 3 aylık süre hem bizler, hem de çocuklar için verimsiz geçti. Yeni normalleşme dönemi ile birlikte salonlarımız açıldı. Salonumuz açılmadan önce dezenfekte edildi. Kapıda ateş ölçme cihazı ve el dezenfektanı mevcut. Salonumuz 180 metrekare, 10 metrekareye bir sporcu düşmek üzere 18 sporcu ile çalışıyoruz. Pandemiden önce salonumuzda 70-80 sporcu ile çalışıyorken şu an 18 sporcu ile günde 3-4 seans yapıyoruz? dedi.
'SPORCULARI SALONA RANDEVU SİSTEMİ İLE ALIYORUZ'
Atıcılık Antrenörü Ferhat Geçim de yeni döneme göre hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Geçim, 'Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından bize gönderilen talimatnameye bağlı olarak salonlarımıza kavuştuk. Salonumuzun girişinde ateş ölçer ve dezenfektan mevcut. Sporcular arasında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sporcuları salona randevu sistemi ile alıyoruz. Çalışmalarımız koronavirüs tedbirleri çerçevesinde devam ediyor' diye konuştu.
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Son dakika haberi | Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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