Son dakika haberi! Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nden yeni döneme hazırlık

Son dakika haberi... Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyor.

Son dakika haberi! Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nden yeni döneme hazırlık
20.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:41
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyor. SEDA'da yeni dönem eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesi için sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ücretsiz eğitim almaya hak kazanacak.

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), onlara ücretsiz eğitimler veriyor. SEDA çatısı altında merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler, büyük başarılar göstererek hem ailelerine hem de öğretmenlerine büyük gurur yaşatıyor.

SEDA, yeni dönemde eğitim vereceği öğrencileri belirlemek için harekete geçti. Sultangazi Belediyesi internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptıran öğrenciler sınava girmeye hak kazandı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 8. sınıf öğrencileri Çarşamba günü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için cuma günü sınav yapıldı. Yapılan sınavda başarı gösteren öğrenciler, SEDA'da alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak sınavlara hazırlanacak. Her öğrenciye özel başarı programı oluşturan SEDA, yeni eğitim döneminde de çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel, Haber

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