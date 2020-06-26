Son dakika haberi | Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi - SİVAS
Son dakika spor haberine göre Sivas'ta, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
26.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:45
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, kentte oynanacak her karşılaşma öncesinde maçta görev alacak basın mensuplarının teste tabi tutulacaklarını anımsattı.
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Sivasspor, Sivas, Spor, Haber