Son dakika haberi... Tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

03.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:50
Çanakkale'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte "Ateşbank" lakabıyla aile boyu tefecilik yaptığı belirlenen ve 220 kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aile üyelerinden Y.A, D.A. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin il merkezindeki evleri ve iş yerler ile merkeze bağlı Çınarlı köyünde 10 dönüm içindeki villalarında yapılan aramalarda, 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 48 tüfek fişeği, müştekilere ait isim listesi, boş senetler, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira nakit para, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi. Son dakika haberi... Tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Haber
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