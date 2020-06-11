Son dakika haberi | THY'NİN TARİFELİ SEFERLERİYLE İSTANBUL'A GELDİLER

Son dakika güncel haberine göre YURT dışı uçuşlarının kademeli olarak başlamasının ardından Almanya'da bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları(THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul'a geldi.

11.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:05
YURT dışı uçuşlarının kademeli olarak başlamasının ardından Almanya'da bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları(THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul'a geldi. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ile vücut ısıları ölçüldü.
Koronavirüs'te normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran itibariyle iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda dış hat seferleri de kademeli olarak yeniden başladı. THY bugün itibariyle Almanya'nın Münih, Dusseldorf ve Frankfurt, İngiltere'de Londra ve Hollanda'da Amsterdam'a sabah saatlerinde ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay aradan sonra yurt dışı tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na Almanya'da bulunan yolcular tarifeli seferlerle İstanbul'a geldiler
YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ
THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen yolcular koronavirüs önlemleri kapsamında termal kamera ile kontrolden geçti. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri yolcuların ateşlerini ölçülen vatandaşların, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Tarifeli uçakla İstanbul'a gelen yolcular iletişim ve sağlık durumlarını bildiren formları doldurdular.
"6 AY ALMANYA'DA KALDIM DEPRESYONA GİRDİM"
THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a gelen Melahat Koç, seferlerin iptal olmasından dolayı Almanya'da kaldığını belirterek, "6 ay önce Almanya'ya turist olarak gittim ama koronavirüsten dolayı seferler olmayınca orada kaldım, dönemedim. 3 kere bilet değiştirmek zorunda kaldım 4'ncü de Türkiye'ye gelebildim. Depresyona girdim, şimdi de doktora gideceğim. Çoluk çocuk burada kaldı, ben orada" dedi.
EŞİNİN CENAZESİNE BİLE GELEMEDİ
Abdullah Çiğdem ise, "Frankfurkt'tan geliyorum 3 aydan beri buraya gelmeyi bekliyorum, bu güne nasipmiş. İki ay önce hanımım vefat etti, onun cenazesine bile gelemedim. Özel nakliye firması ile cenazeyi gönderdim ben gelemedim. Düşünebiliyor musunuz?" dedi. Son dakika haberi | THY’NİN TARİFELİ SEFERLERİYLE İSTANBUL’A GELDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Almanya, Güncel, Haber

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