Son dakika haberi: Tır ile çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaralandı - ADANA
Son dakika habere göre Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.
28.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:38
Kazada, sürücü Müslüm Doğru ve yanındaki kızı Minel Doğru otomobilde sıkıştı.
Bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve kızı, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ali Osman Sönmez, Pozantı, Adana, Güncel, Haber