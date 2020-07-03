Son dakika haberi... Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Taha Tepe'den Altınordu'ya veda

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.

03.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:41
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kaleciler Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a, Erce Kardeşler'in de Trabzonspor'a transferlerinin ardından Muhammet Taha Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi.
Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'de geçiren 2001 doğumlu genç kalecinin kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, helalleşme kavramına çok önem verdiğini, paranın her zaman ve her yerde kazanılabileceğini ancak karakterin sonradan geliştiğini aktardı.
Muhammet Taha Tepe'nin kulübe 12 yaşında geldiğini bildiren Özkan, şunları kaydetti:
"Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak bölge dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin."
Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu ailesine teşekkür ederek, Trabzonspor kariyeriyle kendisi için yeni bir dönem başladığını söyledi.
Forvet mevkisinden kaleye geçti
Sakarya'da gittiği futbol akademisinde forvet mevkisinde oynadığını ve kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtiğini anlatan genç kaleci, şunları kaydetti:
"Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez 13 yaş altı Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberi... Trabzonspor’a transfer olan Muhammet Taha Tepe’den Altınordu’ya veda

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Altınordu, Spor, Haber
Haberler››Spor››Son dakika haberi... Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Taha Tepe'den Altınordu'ya veda - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:00: (Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor - Spor 10:57: Hırvat pivot Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi - Spor 10:55: Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu - Spor 10:52: Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı - Spor 10:47: Bayern Münih, Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi 5 yıllığına renklerine bağladı - Spor 10:36: Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu - Haberler 10:24: Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Spor 20:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? - Haber