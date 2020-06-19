Son dakika haberi... Türkyılmaz'dan Başdanışman Sertçelik'e ziyaret

Son dakika habere göre Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik'i ziyaret etti.

Son dakika haberi... Türkyılmaz'dan Başdanışman Sertçelik'e ziyaret
19.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:41
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik'i ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a teşekkürlerini iletti. Yahşihan'da en kısa zamanda söyleşi yapacağını kaydeden Sertçelik, Başkan Türkyılmaz'a kitap hediye etti.

Başkan Türkyılmaz da, misafirperverlik için Başdanışman Sertçelik'e teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Türkyılmaz, Seyit Sertçelik, Yahşihan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Son dakika haberi... Türkyılmaz'dan Başdanışman Sertçelik'e ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:53: Covid-19'a karşı 'Ümit-19' - Haber 00:51: Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:51: Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haber 00:48: Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu - Haber 00:47: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 00:13: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi - Magazin 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü - Haberler 22:47: İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı - Haber 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı - Haberler