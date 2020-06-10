Son dakika haberi... Uyurken başına taş düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika gelişmesine göre GÖRÜNTÜ DÖK Olay yerinden polisin aracıyla ayrılması Ambulanstan detay Taş düşen binanın balkonundan detay İş yerinin girişindeki yataktan detay Denizli'de uyurken başına taş düşen çocuk hastaneye kaldırıldı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasına ait iş yerinin önünde uyurken başına taş düşen...
10.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:10
Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde N.E'nin işlettiği çay salonunun önündeki sedyede uyuyan 4 yaşındaki kızı A.E'nin başına apartmanın 3. katındaki balkonun perdesine bağlı taş düştü.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Görgü tanıkları, taşın birinci kat seviyesindeki tenteye çarparak yavaşlamasının kız çocuğunun hayatını kurtardığını ifade etti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA