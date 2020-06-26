Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Son dakika güncel haberi... Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

26.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:23
Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Bartın ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Haber

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