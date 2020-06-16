Son dakika haberi: Yalova'da maske takmak zorunlu oldu

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da maske takmak zorunlu olduYalova'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

16.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:03
Yalova'da maske takmak zorunlu oldu
Yalova'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.ö
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Haber: Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Son dakika haberi: Yalova’da maske takmak zorunlu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yalova, Güncel, Haber

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