Son dakika haberi! Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltıİZMİR'in Urla ilçesinde, bir evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangınla alakalı olarak, gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

02.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:08
Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı
İZMİR'in Urla ilçesinde, bir evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangınla alakalı olarak, gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelinin, ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.
Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 14 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile orman işçileri sevk edildi. Yapılan çalışmayla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, alevlerden yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
'KAYNAK YAPMADIM'
Öte yandan, jandarma ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin bir evde kaynak yaptığı ve bu sırada çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğu, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığı iddia edilirken, şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede 'kaynak yapmadım' dediği ve yangının kendisi yüzünden çıkmadığını söylediği öğrenildi. Son dakika haberi! Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Urla, Güncel, Haber
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