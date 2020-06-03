Son dakika haberi! Yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da yaralı halde bulunan kediye doku ve kemik nakli yapıldı.

03.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:09
Antalya'da yaralı halde bulunan kediye doku ve kemik nakli yapıldı.
Muğla'da, turizmci Hatice Özen sokakta gördüğü "smokin" cinsi kedinin sol ayağının kırık ve enfeksiyonlu olduğunu gördü. Muğla'daki bir veterinerlik kliniğinde tedavi edilen kedinin sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerektiğini öğrenen Özen, "Muğla" adını verdiği kediyi de yanına alarak memleketi Antalya'ya geldi.
Özen'in kentteki bir hayvan hastanesinde tedavi ettirdiği kediye doku ve kemik nakli yapıldı. Kedi, nakillerin ardından sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren hayvan hastanesinin sahibi veteriner Filiz Göktaş, kedinin ayağındaki enfeksiyonu 1,5 aylık tedaviden sonra giderdiklerini belirtti.
Enfeksiyon tedavisinin ardından doku nakli yaptıklarını anlatan Göktaş, "Doku naklinin ardından kemik kırığını da giderdik. Ön sağ ayağından alınan 2 santimlik kemiği yaralı olan sağ arka ayağına naklettim. Ameliyatların ardından yaralı ayağı tamamen iyileşti. Artık sahiplenilmeye hazır." dedi.
Göktaş, hayvan hastanesinde bakılan kedinin isteyen bir hayvansevere sahiplendirileceğini kaydetti.
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Son dakika haberi! Yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel, Haber

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