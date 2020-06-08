Son dakika haberi! Yavru karacayı köpeklerden kurtardı

Bir son dakika haberine göre Yavru karacayı köpeklerden kurtardıBARTIN'ın Ulus ilçesinde, Hasan Aydoğan köpeklerin saldırdığı yavru karacayı kurtardı.

08.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:27
Yavru karacayı köpeklerden kurtardı
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Hasan Aydoğan köpeklerin saldırdığı yavru karacayı kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen karaca tedaviye alındı.
Ulus ilçesi Konuklu köyünde yaşayan Hasan Aydoğan, dün gece hayvanlarını almak için gittiği Gölyanı mevkiinde köpeklerin saldırdığı yavru karacayı gördü. Hasan Aydoğan karacayı köpeklerin saldırısından kurtardı. Hasan Aydoğan ahıra getirdiği karacayı sütle besledi. Aydoğan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler yavru karacayı alarak, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürdü. İlk tedavisinde vücudundan kesiler olan yavru karaca tedavisinin sonrasında koruma altına alındı. Yavru karaca sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.
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Son dakika haberi! Yavru karacayı köpeklerden kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hasan Aydoğan, Aydoğan, Ulus, Güncel, Haber

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