Son dakika haberi | YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Son dakika güncel haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

28.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:52
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor.
İkinci oturum AYT saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlanacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.
Sınavda koronavirüs önlemleri
Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.
YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı.
İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.
Kovid-19 durumu olan adaylar ayrı binalarda sınava alındı
Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.
YKS, YDT ile sona erecek
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Başkentte adaylara ücretsiz toplu taşıma hizmeti
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesince adaylara ücretsiz toplu taşıma hizmeti verildi.
Ayrıca belediyeler, sınav merkezleri çevresinde bekleyen velilere maske ve su dağıtımı yapıldı. Polis ekipleri, sınav merkezlerinin çevresinde sosyal mesafe kuralına uymaları konsunda velilere ikazda bulundu.
Sınav merkezlerinin çevresinde bekleyen bazı veliler ise getirdikleri kamp sandalyelerinde ya da gölgelik alanlarda oturarak, çocuklarını bekledi. Son dakika haberi | YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Haber

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