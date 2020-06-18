Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Son dakika habere göre Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
18.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:24
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımı 2-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahası içinde Coulker'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla arka direkte buluşan Cisse'nin topu ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada orta sahada top kaybından gelişen Alanyaspor atağında Cisse'nin pasıyla topla buluşan Ceyhun hızla rakip sahaya sokularak ceza sahası yayından sert vurdu. kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın ortasında penaltı noktasında topa yükselen Jahovic'in sert kafa vuruşunu kaleci Marafona tokatladı. Dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler x, Alpaslan Dedeş x, İlker Takpak x

Alanyaspor: Marafona xx, Nsakala xx, Tzvellas xx, Juanfran xx, Ceyhun xxx, Salih xx, Fernandes xx, Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xxx

Yedekler: Cenk Gönen, Wanderson, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Campos, Lokman Gör, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin x, Kudryashov xx, Fredy xx, Amilton xx, Celustka x (Eren Albayrak dk. 45 ?), Nazım xx, Sinan xx, Hakan xx, Veysel xx, Podolski xx, Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm,, Doğukan Sinik, Leschuk, Paul Mukairu, Yetka Kurtuluş, Ufuk Akyol, Luis Francisco Grando, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Taner Tuna

Goller: Cisse (dk. 15), Ceyhun (dk. 26) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Jahovic, Fredy (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Ceyhun, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti Spor
Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Spor
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera’nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Spor
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Nihat Özdemir’in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Spor
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Fenerbahçe’de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Spor
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Haberler››Spor››Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:43: Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek... - Spor 22:37: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz... - Spor 22:36: flaş! - Spor 22:34: Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti - Spor 22:21: TFF'den müsabakalara ilişkin talimatta değişiklik - Spor 21:57: Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek - Ekonomi 21:38: F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım - Spor 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi